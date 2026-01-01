Anython and DonorDrive help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you P2P fundraising, donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anython VS Donordrive
Anython takes 2.9% + 30¢ and DonorDrive takes 5% + card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or team challenge actually raises money for your mission.
While Anython and DonorDrive limit you to basic peer-to-peer campaigns, Zeffy includes raffles, auctions, event ticketing, and donor management in one platform.
Unlike Anython's basic help center or DonorDrive's tiered support, Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while Anython charges 2.9% + 30¢ per donation. You keep every dollar raised for your cause, and donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike DonorDrive's 5% platform fee plus card processing costs, Zeffy charges zero fees on all donations. You get the same peer-to-peer campaign tools plus additional features like event ticketing, auctions, and donor management at no cost.
Yes, Zeffy goes beyond basic P2P campaigns. You get event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management all in one platform. Other P2P platforms require separate tools for these features.
Zeffy charges zero fees on all donations while Anython takes 2.9% + 30¢ and DonorDrive charges 5% plus card fees. You keep 100% of what you raise, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
No, Zeffy combines P2P campaigns with event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. Other P2P tools require separate software for these features, creating more work and costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
