Aplos VS Donorfy

Aplos and Donorfy both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you a complete donor CRM plus donation forms, event ticketing, and fundraising tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos charges $79/month plus card fees, and Donorfy's costs scale with your database size. Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission.
Aplos and Donorfy require separate tools for payments, events, and email outreach. Zeffy handles donations, raffles, and donor follow-ups in one platform.
Aplos and Donorfy focus on data tracking without built-in communication tools. Zeffy includes email templates and automated acknowledgments for better donor relationships.
Zeffy is the only platform that combines donor management with payment processing at zero cost. While Aplos charges $79/month plus card fees and Donorfy scales fees with your database, Zeffy keeps 100% of your donations through optional donor contributions.
No, Zeffy includes everything in one free platform. Unlike Aplos or Donorfy that require separate payment processors, Zeffy handles credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay while tracking donor relationships automatically.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get donation processing, donor tracking, and automated receipts in one platform without monthly costs eating into your budget.
Unlike Donorfy's scaling monthly fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get built-in payment processing and donor management without needing separate tools or watching costs grow as your supporter base expands.
Yes, Zeffy combines donation processing, donor tracking, and relationship management in one free platform. Unlike Aplos or Donorfy, you don't need separate payment processors or worry about monthly fees cutting into your mission funding.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
