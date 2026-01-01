Aplos and eTapestry help you track donors and manage fundraising data, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and detailed reporting — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Aplos VS E Tapestry
Aplos charges $79/month plus card fees, and eTapestry adds $600/year on top of monthly costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Aplos and eTapestry require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run any fundraising campaign.
Aplos and eTapestry limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited support to help your small team succeed.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Aplos charges $79/month plus card fees and eTapestry adds $600/year on top of monthly fees and processing costs.
Yes, Zeffy processes all donations at zero cost to your nonprofit. Aplos requires separate payment processors with additional fees, and eTapestry charges processing fees on every gift.
No, Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform. Aplos and eTapestry require separate software for these activities, increasing costs and complexity.
Zeffy charges zero platform fees for donor management. Aplos costs $79/month plus card fees on every donation, while eTapestry charges monthly fees plus card fees plus $600/year.
Yes, Zeffy includes donor management, auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns at no cost. Aplos and eTapestry require separate tools for most activities, adding complexity and fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
