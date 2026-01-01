Aplos VS Kindful

Aplos and Kindful help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos charges $79/month plus card fees, while Kindful costs $119/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar donors give.
Aplos and Kindful focus on donor management but lack fundraising tools like auctions, raffles, and ticketing. Zeffy handles all your fundraising needs.
Aplos and Kindful require separate payment processors and event tools. Zeffy includes donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Aplos charges $79/month plus card fees and Kindful costs $119/month plus processing fees. You keep 100% of every gift.
Yes. While Aplos and Kindful focus only on tracking donors, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores - all with zero platform fees.
Zeffy provides unlimited support via chat, email, and phone without restrictions. Aplos and Kindful limit support by plan tier and business hours only, leaving you stuck when you need help most.
Zeffy charges zero platform fees on donations, while Aplos costs $79/month plus card fees and Kindful charges $119/month plus processing fees. Your donors keep 100% of their gifts with Zeffy.
Unlike Aplos and Kindful that only track donors, Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like donation forms, events, and peer-to-peer campaigns - all without platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
