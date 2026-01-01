Aplos focuses on accounting while Salesforce offers comprehensive donor management, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Salesforce
💰
Aplos charges $79/month plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of every donation.
🧰
Aplos lacks fundraising tools and Salesforce requires costly third-party integrations for events and campaigns. Zeffy includes everything built-in.
🎧
Aplos and Salesforce limit support to business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited support whenever your donors need help giving.
Unlike Aplos ($79/month) or Salesforce ($60/user/month), Zeffy charges zero platform fees. You get complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without monthly costs eating into your budget.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors who can choose to support the platform. This means 100% of your donations go directly to your cause while you still get professional donor management tools.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one platform without eating into your fundraising dollars.
Salesforce costs $60/user/month plus card fees and requires complex third-party integrations for payments. Zeffy gives you everything built-in with zero platform fees, so 100% of donations reach your mission instead of paying for expensive software.
Yes! Unlike Aplos or Salesforce that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy includes donation forms, payment processing, donor tracking, and reporting at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript