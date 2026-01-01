Auction Frogs and CharityAuctionsToday help you run fundraising auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auction Frogs VS Charity Auctions Today
Auction Frogs charges $395+ per event and CharityAuctionsToday takes 5% of every bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Auction Frogs and CharityAuctionsToday only handle auctions. Zeffy includes donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns so you can run all your fundraising from one platform.
Auction Frogs and CharityAuctionsToday limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat when you need help setting up your campaign.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while auction platforms charge $395+ per event or take 5% cuts. You keep every dollar raised and get comprehensive fundraising features beyond just auctions.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy provides donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores all in one place. Run your entire fundraising program without juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours at no extra cost. Auction platforms often limit support hours and charge fees that reduce your fundraising revenue.
Auction platforms charge $395+ per event or take 5% cuts from every dollar raised. With Zeffy's 100% free platform, a nonprofit raising $10,000 keeps all funds instead of losing $500+ to fees.
Zeffy provides unlimited support for all fundraising needs at no cost. Unlike auction-only platforms, our team helps you set up donations, events, raffles, and more without charging extra fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
