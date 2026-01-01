Auction Frogs and Jumblebee help you run online auctions, but they charge platform fees and processing costs that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auction Frogs VS Jumblebee
💰
Auction Frogs charges $395+ per event plus card fees, and Jumblebee takes 5% plus VAT on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧩
Auction Frogs and Jumblebee only handle auctions, forcing you to juggle separate tools for donations, tickets, and donor follow-up. Zeffy combines auctions, donations, ticketing, and donor management in one platform.
☎️
Auction Frogs limits support to business hours with response delays, and Jumblebee restricts phone support to premium users only. Zeffy provides unlimited email and phone support to help you succeed, not just survive.
Zeffy provides unlimited support through email, live chat, and our help center at no extra cost. While auction platforms limit support to business hours or charge extra for phone access, we're here whenever you need help setting up campaigns or troubleshooting issues.
Auction platforms lock you into one fundraising method, forcing you to juggle multiple tools and confuse donors. Zeffy handles auctions, donations, ticketing, raffles, and memberships in one platform, so you can run diverse campaigns without switching between different systems.
Zeffy offers everything you need in one platform at zero cost. While auction platforms charge $395+ per event or 5% fees that eat into your fundraising, Zeffy provides auctions, donations, ticketing, and more with no platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy handles auctions, donations, event tickets, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one place. You won't need multiple tools or platforms, saving you time and avoiding donor confusion across different systems.
Auction platforms charge $395+ per event or 5% fees plus card processing costs. Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Our payment processing is covered by optional donor contributions, not mandatory fees that reduce your fundraising revenue.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
