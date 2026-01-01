Auctria VS Handbid

Auctria and Handbid help you run silent auctions and mobile bidding events, but they charge platform fees and credit card processing fees that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you auction tools, donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💸
Auctria and Handbid take platform fees plus card processing costs on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala actually raises money for your mission.
☎️
Auctria limits support to business hours only. Handbid reserves phone support for premium customers. Zeffy offers unlimited email and chat support to every organization.
🎟️
Auctria and Handbid only handle auction events. Zeffy includes raffles, donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help whenever you need it. Unlike auction platforms that limit support to business hours, our team is here to help you succeed with all your fundraising needs.
With Zeffy, you never outgrow your platform. While auction software locks you into one fundraising method, Zeffy grows with your nonprofit, supporting everything from small donations to major campaigns without additional costs.
Zeffy offers everything you need for fundraising without the high costs. While auction platforms charge platform fees plus credit card processing, Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports donations, ticketing, raffles, memberships, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get one platform for all your fundraising needs instead of paying for multiple tools.
Auction platforms typically charge $375-$1,396+ annually plus 3.5% on winning bids. Zeffy costs nothing. Your nonprofit keeps 100% of donations raised, helping you fund your mission instead of software fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
