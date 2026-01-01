Auctria and Silent Auction Pro help you run auction events, but they charge fees that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auctria VS Silent Auction Pro
Auctria and Silent Auction Pro take platform fees plus card processing costs from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala auction raises money for your mission instead of paying platform costs.
Auctria and Silent Auction Pro only handle auctions, forcing you to juggle separate tools for donations, raffles, and ticketing. Zeffy gives you everything in one place without the hassle.
Auctria and Silent Auction Pro limit support to business hours and email only. Zeffy offers unlimited support through chat, email, and phone whenever your event needs help.
Zeffy offers 100% free fundraising tools beyond just auctions. While auction platforms charge fees and limit you to event-based fundraising, Zeffy provides donations, ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns at zero cost.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy supports ongoing donations, membership management, online stores, and email campaigns. You get a complete fundraising solution that works 365 days a year, not just during events.
Auction platforms charge annual fees plus 2-3% on every transaction. With Zeffy's zero-fee model, a nonprofit raising $50,000 annually saves $1,000-1,500 in platform costs that can go directly to your mission instead.
Auction platforms charge card fees plus platform cuts on every bid. Zeffy processes all payments at zero cost to your organization. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free.
Your fundraising continues seamlessly. While auction platforms go dormant between events, Zeffy keeps working with donation pages, membership renewals, online stores, and email campaigns to engage supporters year-round.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
