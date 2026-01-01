Biddingforgood and Handbid help you run mobile auctions, but they charge fees that reduce your fundraising total. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Biddingforgood VS Handbid
Auction platforms take 3.5-9% of winning bids plus annual fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
Auction-only platforms leave you scrambling for separate tools for donations, raffles, and events. Zeffy handles everything from gala tickets to 50/50 draws in one place.
Auction platforms limit support to business hours when you're setting up weekend events. Zeffy offers unlimited email support and live help whenever your fundraising needs it.
Zeffy offers everything you need beyond just auctions - donations, ticketing, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns - all with zero platform fees. While auction platforms charge $595-$1,396 annually plus 3.5-9% on winning bids, Zeffy lets you keep 100% of what you raise.
Yes! Zeffy includes auction capabilities alongside donations, event ticketing, raffles, and membership management. Instead of paying separate fees for auction software plus other fundraising tools, you get everything in one platform with no platform fees.
Organizations typically save thousands annually. If you raise $50,000 through auctions, you'd pay $1,750-$4,500 in fees with auction platforms. With Zeffy, you keep that money for your mission while gaining access to comprehensive fundraising tools beyond just auctions.
Auction platforms charge $595-$1,396 annually plus 3.5-9% on every winning bid. Zeffy has zero platform fees - you keep 100% of what you raise. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
With auction platforms, you'll need separate tools for donations, ticketing, raffles, and memberships - each with their own fees. Zeffy gives you everything in one platform with no platform fees, so you can grow your fundraising without adding costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
