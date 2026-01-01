TotalGiving and Wonderful both offer fee-free donation processing for UK charities, but Zeffy goes further with zero fees on donations, event ticketing, and donor management — plus it works globally, so every pound, dollar, or euro stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Totalgiving VS Wonderful.org
💯
Totalgiving and Wonderful.org charge 1.9-2.9% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
While Totalgiving and Wonderful.org focus only on donations, Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
☎️
Totalgiving and Wonderful.org limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support plus live chat and phone support when you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, while Totalgiving charges 1.9-2.9% plus 20p per donation. This means more money goes directly to your cause instead of payment processing fees.
Zeffy offers a complete fundraising platform with donations, events, auctions, raffles, and online stores at zero cost. Wonderful.org focuses mainly on donations and charges processing fees that reduce your impact.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help at no extra cost. Unlike competitors who limit support to business hours or charge for premium assistance, we're here when you need us.
Zeffy is completely free for nonprofits with no transaction fees or monthly charges. Totalgiving takes 1.9-2.9% plus 20p per donation, while Wonderful.org charges card processing fees that reduce your impact.
Yes! Zeffy provides donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. Unlike competitors who charge fees or require multiple tools, everything you need is included.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript