Vanco and Wonderful.org both help nonprofits collect donations online, but Vanco charges processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy covers all fees — no platform fees, no processing fees, no hidden costs — so you keep 100% of every donation while getting donation forms, donor management, and fundraising tools designed for small nonprofit teams.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Vanco VS Wonderful.org
💯
Vanco charges 2.9% + fees and Wonderful.org takes processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
🧰
Vanco lacks auctions and raffles while Wonderful.org doesn't offer ticketing or stores. Zeffy includes donations, events, memberships, and sales tools.
🤝
Vanco limits support by plan tier and Wonderful.org offers basic assistance. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
Zeffy charges zero fees on all donations, so 100% goes to your cause. Vanco takes 2.9% plus additional fees from every gift. Plus, Zeffy offers auctions, raffles, and ticketing all in one platform.
Both platforms offer fee-free donations, but Zeffy goes beyond just donations. You get event ticketing, online stores, membership management, and peer-to-peer fundraising all without fees.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% goes to your cause. Vanco charges 2.9% plus additional fees on every gift, which adds up quickly and takes money away from your mission.
Zeffy offers unlimited support via email, chat, and phone during business hours for all users. Wonderful.org limits support hours and response times based on your subscription tier.
Yes, Zeffy is an all-in-one platform offering auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores with zero fees. Vanco and Wonderful.org focus mainly on donations only.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
