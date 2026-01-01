Virtuous and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Virtuous VS Zoho CRM
Virtuous and Zoho CRM charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Virtuous and Zoho CRM focus on donor tracking. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Virtuous and Zoho CRM require complex setup and training. Zeffy works right away with simple tools designed for small nonprofit teams.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation. You keep every dollar donated instead of losing hundreds monthly to fees.
Zeffy includes donation forms, payment processing, and donor tracking in one platform at zero cost. Zoho CRM requires $20/user/month plus separate payment tools and manual data entry to track gifts.
Yes, Zeffy processes recurring donations with zero fees forever. Virtuous and Zoho charge monthly platform fees plus transaction costs, making recurring gifts expensive to manage over time.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees forever. Virtuous charges monthly platform fees plus 2.9% + $0.30 per donation, costing small nonprofits hundreds monthly. With Zeffy, you keep 100% of donations while getting built-in forms, payment processing, and donor tracking in one simple platform.
Zeffy includes donation forms, payment processing, and donor tracking at zero cost. Zoho CRM costs $20/user/month and requires separate payment tools since it lacks built-in donation processing. You'd spend time on manual data entry instead of focusing on your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
