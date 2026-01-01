WeFund4U and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
We Fund4U VS Wonderful.org
WeFund4U and Wonderful.org take platform cuts from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising effort goes toward your mission.
WeFund4U and Wonderful.org offer basic donation processing. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns in one platform.
WeFund4U and Wonderful.org limit support to business hours and paid tiers. Zeffy provides unlimited email and phone support to help you succeed.
WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation, meaning a $1,000 donation becomes $920 for your cause. With Zeffy, that same $1,000 stays $1,000. Donors can leave voluntary contributions, but your fundraising dollars go directly to your mission.
Wonderful.org only handles basic donations and charges processing fees. Zeffy gives you everything free: donations, event ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, donor management, and email tools. One platform, zero fees, complete fundraising solution.
WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation, while Zeffy is completely free. Your donors can leave voluntary contributions, but 100% of donations reach your cause. Plus, you get full donor management tools, not just basic tracking.
While Wonderful.org limits support by subscription tier and restricts phone help to premium users, Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. You also get comprehensive fundraising tools beyond just donations.
Unlike platforms that charge fees or limit features by plan, Zeffy gives you everything free: donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, and donor management. No hidden costs, no subscription tiers.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
