WildApricot focuses on membership management with some store features, while Printful specializes in print-on-demand merchandise — but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and online store capabilities with zero fees, so every dollar from merchandise sales and donations stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Printful
💰
WildApricot charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Printful adds product and shipping costs to every sale. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧩
WildApricot lacks auction and raffle tools. Printful requires separate platforms for donations, events, and ticketing. Zeffy includes raffles, auctions, donations, and events in one nonprofit-focused platform.
🎧
WildApricot limits support by plan tier. Printful offers business-hour support for retail customers. Zeffy provides unlimited email support from a team that understands nonprofit fundraising challenges.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with no hidden charges. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and membership management without paying a cent.
WildApricot charges monthly subscription fees plus 2.9% + $0.30 per transaction on top of payment processor fees. Zeffy eliminates all these costs entirely. Your donors have the option to leave a voluntary contribution, but there are never any mandatory fees for your organization.
Yes. Printful focuses on merchandise fulfillment and requires separate tools for donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns. Zeffy provides all these fundraising tools in one platform, designed specifically for nonprofit needs, with zero fees on every transaction.
eCommerce platforms like WildApricot charge monthly fees plus transaction costs, making them expensive for nonprofits. Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees. You get donations, events, and membership management without any charges.
Printful focuses on merchandise fulfillment but lacks donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns. Zeffy provides all these fundraising essentials in one platform, designed specifically for nonprofits, with no fees on any transaction.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript