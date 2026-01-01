WildApricot and Squarespace both help nonprofits build websites and collect donations, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to manage donors, sell event tickets, and accept donations — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Squarespace
💯
WildApricot and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
🛠️
WildApricot focuses on membership management while Squarespace builds retail stores. Zeffy offers dedicated auction, raffle, and peer-to-peer tools designed for nonprofits.
📞
WildApricot limits support by subscription tier and Squarespace offers no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with no hidden charges. You get dedicated fundraising tools, donor management, and event ticketing without paying subscription fees or losing donation dollars to processing costs.
WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges on payments, while Squarespace adds card fees to monthly subscriptions. Zeffy eliminates all these costs entirely. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but there are no mandatory fees eating into your fundraising revenue.
Most eCommerce platforms lack nonprofit essentials. WildApricot focuses on membership management but offers limited donor tracking. Squarespace requires third-party tools for donations and has no peer-to-peer capabilities. Zeffy provides complete nonprofit functionality including donor CRM, peer-to-peer campaigns, and auction tools in one platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat without charging extra fees. WildApricot limits support by subscription tier, while Squarespace offers no phone support. You get dedicated nonprofit expertise and faster response times without paying monthly fees for basic help.
eCommerce platforms like WildApricot and Squarespace are built for businesses selling products, not raising funds. They lack essential nonprofit tools like donor management, peer-to-peer campaigns, and auction features. Zeffy gives you everything nonprofits need in one free platform designed specifically for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
