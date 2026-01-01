Wix and Square Online help you build websites and collect payments, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wix VS Square Online
💰
Wix and Square Online charge 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
🏛️
Wix and Square Online are built for selling products online. Zeffy offers purpose-built tools for donor stewardship, recurring giving, and fundraising campaigns that actually work for nonprofits.
🤝
Wix limits phone support to premium plans, and Square Online restricts access by subscription tier. Zeffy provides unlimited email support and live help center access for all users at no cost.
Wix and Square Online charge monthly subscription fees plus 2.9% + 30¢ on every donation. Zeffy is completely free with no monthly costs or transaction fees. Donors can leave voluntary contributions, but 100% of your fundraising reaches your mission.
Wix and Square Online are built for selling products, not fundraising. Zeffy includes donor CRM, auction management, peer-to-peer campaigns, and raffle tools designed specifically for nonprofits - all at zero cost.
Wix charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees, while Zeffy is completely free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of your donations reach your cause.
Square Online charges fees on every ticket sold and lacks event management tools. Zeffy offers free ticketing, auction management, and raffle features built specifically for nonprofits.
Unlike Wix and Square Online which focus on selling products, Zeffy includes donor CRM, giving history tracking, and relationship management tools designed for nonprofit fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript