WooCommerce and Square Online help you sell merchandise and accept donations online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Square Online
WooCommerce and Square Online charge 2.9% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets and auction bids go directly to your mission.
WooCommerce and Square Online require plugins, workarounds, and technical setup for basic nonprofit needs. Zeffy includes auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising built in.
WooCommerce and Square Online need hosting, plugins, and complex configurations before you can accept your first donation. Zeffy gets you fundraising in minutes.
WooCommerce requires expensive plugins, hosting fees, and technical setup that drains your budget. Zeffy gives you everything built-in with zero fees, so 100% of donations reach your cause without the complexity.
Square Online charges transaction fees and lacks donation tools, forcing you to use workarounds. Zeffy offers purpose-built donation forms with zero fees and donor management designed specifically for nonprofits.
Yes, plus more. While ecommerce platforms charge fees and need plugins for basic nonprofit features, Zeffy includes donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising with zero fees and no technical headaches.
WooCommerce and Square Online charge transaction fees because they're built for profit-driven businesses. Zeffy operates differently - donors have the option to leave a voluntary contribution that covers our costs, so 100% of your actual donations reach your mission.
Ecommerce platforms like WooCommerce and Square Online require plugins, workarounds, and technical setup for basic nonprofit needs. Zeffy includes everything nonprofits need built-in - donations, events, raffles, and donor management - with zero fees and no technical headaches.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
